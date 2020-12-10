Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу". Воно транслювалося на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Геращенко сказав, що отримав позитивний тест і вже третій день перебуває на самоізоляції.

Також заразилася його 4-річна дочка.

"Що стосується самої епідемії, вона дуже небезпечна, я це знаю по собі. Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене діагноз коронавірус. Заразилася і моя 4-річна дочка. Можу сказати, що це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен в самому незвичайному місці", – сказав Геращенко.

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