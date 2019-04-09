|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Застряє і розриває кишківник: названо смертельно небезпечні іграшки для собак

493Читати матеріал російською

Мотузкові вузли, яку продаються у зоомагазинах як іграшки для собак, можуть привести до смерті тварини.

За словами власниці кількох золотистих ретриверів Індіри Таклер зі США, її цуценя померло після того, як прокусило і проковтнуло частину іграшки. Залишки мотузки застрягли у нього в кишечнику, пише The Mirror.

Спочатку собака перестав їсти, пити і гратися. Господиня подумала, що пес отруївся, і відвела на обстеження. Однак ветеринари встановили страшний діагноз.

Новини
Їжа, яка вбиває: названі топ-3 небезпечних харчових звичок
Мотузковий м'яч

Мотузковий м'яч

The Mirror

"М'яч розплутався і розірвав кишечник. Медики видалили 3 фунта мотузки, яка заплуталася в кишківнику", – повідомила Таклер.

Незважаючи на старання лікарів, врятувати життя песика не вдалося. Йому видалили частину кишечника, але в організмі почався сепсис.

Як писав OBOZREVATEL, німецька федеральна служба з захисту від радіації назвала найнебезпечніші для здоров'я смартфони, які вироблені в Китаї.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки