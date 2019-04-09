Застряє і розриває кишківник: названо смертельно небезпечні іграшки для собак

Мотузкові вузли, яку продаються у зоомагазинах як іграшки для собак, можуть привести до смерті тварини.

За словами власниці кількох золотистих ретриверів Індіри Таклер зі США, її цуценя померло після того, як прокусило і проковтнуло частину іграшки. Залишки мотузки застрягли у нього в кишечнику, пише The Mirror.

Спочатку собака перестав їсти, пити і гратися. Господиня подумала, що пес отруївся, і відвела на обстеження. Однак ветеринари встановили страшний діагноз.

Мотузковий м'яч The Mirror

"М'яч розплутався і розірвав кишечник. Медики видалили 3 фунта мотузки, яка заплуталася в кишківнику", – повідомила Таклер.

Незважаючи на старання лікарів, врятувати життя песика не вдалося. Йому видалили частину кишечника, але в організмі почався сепсис.

Як писав OBOZREVATEL, німецька федеральна служба з захисту від радіації назвала найнебезпечніші для здоров'я смартфони, які вироблені в Китаї.

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