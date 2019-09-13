"Застиглий жах": Івлєва розповіла, як Росія зустріла обміняних терористів

Зустріч українських в'язнів Кремля у Києві й обміняних на них терористів у Москві яскраво показала колосальну різницю між Україною і Росією, яка окупувала частину її територій.

Про це в інтерв'ю українському журналісту Роману Цимбалюку заявила російська волонтерка Вікторія Івлєва, яка допомагала полоненим українським морякам (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зустріч полонених українців "24 канал"

"Там – живе життя, яке б воно не було – багате, бідне, щасливе, нещасливе. А тут – застиглий жах. Нерухомо все, холодно, відсторонено, мертво, бездушно. З нашого боку – чорний квадрат Малевича з усіх боків", – сказала Івлєва, зазначивши, що українців радо зустрічали близькі та президент, у той час як поплічників терористів у Москві майже всі проігнорували й були байдужі до їхнього прильоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджієва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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