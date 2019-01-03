''Заспокоїть шлунок і відновить водний баланс'': названо 5 способів боротьби з похміллям

Існує кілька простих способів, які без вживання медикаментів допомагають впоратися з поганим самопочуттям після надмірної кількості випитого алкоголю.

Наприклад, корінь імбиру добре допомагає від нудоти, пише The Independent. У китайській медицині його традиційно застосовують для придушення блювотних позивів.

"Чашка імбирного чаю вранці після важкої ночі допоможе вам вбити одним пострілом двох зайців. Ви відновите водний баланс і заспокоїте шлунок", – упевнений автор порад.

Збалансований сніданок допоможе відновити потрібну кількість глюкози в крові. Однак жирних і висококалорійних продуків краще уникати. Замість цього приготуйте гранолу з фруктами.

Екстракт артишоку буде стимулювати вироблення жовчі, що знизить здуття живота і допоможе при розладі шлунку.

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Мабуть, найпростішим методом боротьби з похміллям є звичайна вода. Вона допоможе впоратися з головним болем і занепадом енергії. Якщо ви прокинулися і відчули себе погано, насамперед випийте склянку води.

Сон вважається п'ятим і останнім засобом по боротьбі з наслідками алкогольних вечірок. Якщо ви гуляли до самого ранку і не встигли виспатися, постарайтеся подрімати удень.

Як писав OBOZREVATEL, названо напій, за допомогою якого категорично не рекомендують боротися з похміллям. Замість цього медики радять почати ранок з супу.