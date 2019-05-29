Засипле градом: на Україну насувається шторм. Мапа

В Україні оголосили штормове попередження. Негода наздожене західні регіони країни вже в середу, 29 травня.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр". Найбільше дістанеться Карпатам і Закарпаттю. Тут очікується I, жовтий, рівень небезпеки.

"29 травня в західній частині — грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — уточнили синоптики.

У той же час на схід України прийде справжня спека. Там температура повітря підніметься до 32° вище нуля.

Погода в Україні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший місяць літа червня почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

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