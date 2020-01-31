Головна Новини
31 січня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Заряду не пошкодували, дим видно здалеку!" В окупованому Донецьку біля "МВС" підірвали авто. Фото

5.9т
Читати матеріал російською

У Ленінському районі Донецька на стоянці "УБОЗу МВС ДНР" підірвали BMW X5.

Про це повідомила журналістка Валентина Бикова у Facebook, виклавши відповідне фото. На знімку зображено, як дим від підпаленого авто клубочиться високо над будинками.

"Заряду не пошкодували, чутно було на пів міста, дим видно здалеку", – йдеться в пості.

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

Як припустив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), підрив машини може бути черговою розбіркою "авторитетів" так званої "ДНР" – усунення опонентів, боротьба за сфери впливу та розподіл грошей окупантами.

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

Twitter / Донецьк 62.ua

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

Twitter / Донецьк 62.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі скоїли підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільної дороги Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
7
Смішно
16
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Как же надоели эти тeppopисты. Может, пора уже в ответ на Крещатике что-нибудь взорвать, чтобы прочистить мозги?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги