"Заряду не пошкодували, дим видно здалеку!" В окупованому Донецьку біля "МВС" підірвали авто. Фото

У Ленінському районі Донецька на стоянці "УБОЗу МВС ДНР" підірвали BMW X5.

Про це повідомила журналістка Валентина Бикова у Facebook, виклавши відповідне фото. На знімку зображено, як дим від підпаленого авто клубочиться високо над будинками.

"Заряду не пошкодували, чутно було на пів міста, дим видно здалеку", – йдеться в пості.

В окупованому Донецьку підірвали авто

В окупованому Донецьку підірвали авто

Як припустив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), підрив машини може бути черговою розбіркою "авторитетів" так званої "ДНР" – усунення опонентів, боротьба за сфери впливу та розподіл грошей окупантами.

В окупованому Донецьку підірвали авто Twitter / Донецьк 62.ua

В окупованому Донецьку підірвали авто Twitter / Донецьк 62.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі скоїли підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільної дороги Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.

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