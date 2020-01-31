"Заряду не пошкодували, дим видно здалеку!" В окупованому Донецьку біля "МВС" підірвали авто. Фото

У Ленінському районі Донецька на стоянці "УБОЗу МВС ДНР" підірвали BMW X5.
Про це повідомила журналістка Валентина Бикова у Facebook, виклавши відповідне фото. На знімку зображено, як дим від підпаленого авто клубочиться високо над будинками.
"Заряду не пошкодували, чутно було на пів міста, дим видно здалеку", – йдеться в пості.
В окупованому Донецьку підірвали авто
В окупованому Донецьку підірвали авто
Як припустив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), підрив машини може бути черговою розбіркою "авторитетів" так званої "ДНР" – усунення опонентів, боротьба за сфери впливу та розподіл грошей окупантами.
В окупованому Донецьку підірвали авто
Twitter / Донецьк 62.ua
В окупованому Донецьку підірвали авто
Twitter / Донецьк 62.ua
В Донецке взорвали внедорожник БМВ, - ФОТО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) January 31, 2020
Взрыв произошел в Дорецке на стоянке так называемого "ОБОПа ДНР". #Донецк #ДНР #взрыв #ОБОП #БМВ pic.twitter.com/kxGDRkd4y4
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі скоїли підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільної дороги Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!