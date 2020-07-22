Заручники луцького терориста розповіли про ув'язнення: не випускав у туалет, просив поводитися тихо

Луцький терорист Максим Кривош, який 21 липня утримував людей в автобусі, не випускав їх в туалет на вулицю і просив поводитися спокійно.

Про це йдеться сюжеті "Першого каналу соціальних новин". За словами заручників, злочинець до них ставився добре і не погрожував (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Крім того, терорист вітав утримуваних з "днем антисистеми" і вимагав від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами.

"Добре до нас ставилися, нічого не скажу. У туалет він нам пропонував на відро, а на вулицю не відпускав", – розповіла звільнена заручниця Наталія Б.

Інша заручниця Руслана розповіла, що Кривош просив заручників поводитися спокійно. "Просив тільки спокійно вести себе, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – сказала вона.

Відзначимо, що в цілому ніхто із заручників не постраждав, медична допомога нікому з них не знадобилася.

Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому загарбник змушував дивитися саме його.

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