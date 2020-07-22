Заручники луцького терориста розповіли про ув'язнення: не випускав у туалет, просив поводитися тихо
Луцький терорист Максим Кривош, який 21 липня утримував людей в автобусі, не випускав їх в туалет на вулицю і просив поводитися спокійно.
Про це йдеться сюжеті "Першого каналу соціальних новин". За словами заручників, злочинець до них ставився добре і не погрожував (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Крім того, терорист вітав утримуваних з "днем антисистеми" і вимагав від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами.
"Добре до нас ставилися, нічого не скажу. У туалет він нам пропонував на відро, а на вулицю не відпускав", – розповіла звільнена заручниця Наталія Б.
Інша заручниця Руслана розповіла, що Кривош просив заручників поводитися спокійно. "Просив тільки спокійно вести себе, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – сказала вона.
Відзначимо, що в цілому ніхто із заручників не постраждав, медична допомога нікому з них не знадобилася.
Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому загарбник змушував дивитися саме його.
Як писав OBOZREVATEL:
Уранці 21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривош потрапив до в'язниці у 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також було опубліковано вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа є під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.
Близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку випустили заручників. Перед цим до нього під'їхав бронетранспортер, у салон увійшли медики та спецназівці.