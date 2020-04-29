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29 квітня • оновлено в 22:29
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Заробітчани, які застрягли через скасування рейсу, залишаються в "Борисполі": українці обурені

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Громадяни України, які повинні були вилетіти на роботу з Києва до Лондона, все ще перебувають в міжнародному аеропорту "Бориспіль" після раптової відміни рейсу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, люди очікують вирішення питання з рейсом.

"Не країна, а цирк!" Заробітчани, які застрягли через скасування рейсу, залишаються в "Борисполі": українці обурені

Один з пасажирів Олег Тумак уточнив, що в аеропорту разом з ним перебуває ще 115 осіб.

"Я і 115 осіб зараз перебувають в "Борисполі", новини поки невтішні. Сподіваємося на адекватне рішення влади", – написав він у Facebook.

Інші користувачі обурилися діями влади. Nicki Nick зазначила, що приїхала провідати родичів і застрягла в Україні.

"Не країна, а цирк!" Заробітчани, які застрягли через скасування рейсу, залишаються в "Борисполі": українці обурені

"Я просто приїхала провідати родичів і застрягла тут. Після того, що відбувається, навряд чи я захочу приїхати до України ще раз. Це не країна, а цирк! Просто ганьба! Людям потрібно працювати і заробляти на життя. Відпустіть їх звідси, якщо сама країна не може гідно оплатити їхню працю. Через владу люди втрачають роботу за кордоном", – написала вона.

"Не країна, а цирк!" Заробітчани, які застрягли через скасування рейсу, залишаються в "Борисполі": українці обурені

Маріанна Данилюк-Ярмолаева додала: "Тобто українці, які отримали контракти – залишаються вдома через цю заборону рейсу".

"Не країна, а цирк!" Заробітчани, які застрягли через скасування рейсу, залишаються в "Борисполі": українці обурені

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ – Лондон з українськими заробітчанами, який мав вилетіти о 12:40 29 квітня.

Рейс був організований і сплачений для доставки на роботу до Великої Британії українських громадян, у яких є довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
аеропорт Бориспіль МАУ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну ничего что контракты, сейчас форс-мажорные обстоятельства и если заробитчан уволят - они всегда могут подать в английский суд. Во всяком случае укр-власть так советует украинцам поступать при увольнении в Украине - подавать в суд.
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