В Украину вернулись 2 млн. заробитчан и мы их хотим оставить дома. Сказал в своём интервью премьер-министр Денис Шмыгаль. Он считает, что для этого достаточно предложить им зарплату 600 евро.

Года два назад, помнится, речь об этом уже велась. Закончилось, естественно, ничем. При том, что зарплата в Украине выросла. Практически до тех же 600 евро. Благодаря тем же заробитчанам. Тут дело-то вот в чем. Эти 2 млн. не возвращаются назад не потому, что зарплаты не устраивают. И даже не потому, что там красиво, безопасно и всё такое. А потому, что в стране для них нет именно этих 2 млн. рабочих мест. И никакими поднятиями зарплат (кто и за счет чего их будет поднимать?) эти рабочие места не создать.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал