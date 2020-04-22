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22 квітня • оновлено в 17:46
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Олександр Деркач
Олександр Деркач
Співвласник компанії "Молочний альянс" Всі статті автора

Заробитчан дома оставить не удастся. И вот почему

7.7т
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В Украину вернулись 2 млн. заробитчан и мы их хотим оставить дома. Сказал в своём интервью премьер-министр Денис Шмыгаль. Он считает, что для этого достаточно предложить им зарплату 600 евро.

Года два назад, помнится, речь об этом уже велась. Закончилось, естественно, ничем. При том, что зарплата в Украине выросла. Практически до тех же 600 евро. Благодаря тем же заробитчанам. Тут дело-то вот в чем. Эти 2 млн. не возвращаются назад не потому, что зарплаты не устраивают. И даже не потому, что там красиво, безопасно и всё такое. А потому, что в стране для них нет именно этих 2 млн. рабочих мест. И никакими поднятиями зарплат (кто и за счет чего их будет поднимать?) эти рабочие места не создать.

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Автор
Олександр Деркач Олександр Деркач
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Деркача
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Комментарии на сайте не модерированы
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Зп в Украине 600 евро,,,проснись ты серишь
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Все понимают, что это пустые слова пустых людей. "И вы говорите", как говорят в Одессе.
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