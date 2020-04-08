Заразив усю сім'ю: з'ясувалися моторошні подробиці смерті чоловіка з COVID-19 на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області спалахнув скандал навколо смерті 61-річного чоловіка з симптомами коронавірусу, який заразив ним ледь не всю родину.

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Зять покійного Дмитро Соболь в інтерв'ю "Фактам" розповів, що батькам його дружини місцеві лікарі довго не могли поставити діагноз і чомусь не робили ПЛР-тест на COVID-19. За його словами, в результаті було втрачено цілий тиждень, тесть помер дорогою до лікарні в обласному центрі.

"Тепер ми знаємо, що значить лікування від коронавірусної інфекції в українській провінції. Коли батьки звернулися до сімейної лікарки, вони поскаржилися на підвищену температуру, кашель, і повідомили, що нещодавно спілкувалися з сусідами, які щойно повернулися з Італії. Сусіди вже теж лежали з підвищеною температурою (пізніше їх госпіталізували в обласну лікарню, де у них підтвердився COVID-19). Хіба це не було підставою для того, щоб запідозрити у батьків коронавірус?" – обурюється Дмитро.

На Івано-Франківщині помер чоловік із симптомами коронавірусу

Він зазначив, що перші симптоми у його тестя з'явилися 15 березня, а через два дні температура підвищилася й у його дружини. Однак лікарка не надала особливого значення симптомам, які вони описали їй по телефону.

"Ми зверталися на різні гарячі лінії, але ніде не могли нічого порадити. А на обласний лінії COVID-19 сказали, що могли б госпіталізувати батьків тільки в тому разі, якби прізвища людей, які приїхали з Італії і з якими у мами з татом був контакт, були в офіційних списках заражених коронавірусом. Того факту, що ті люди теж лежать удома з температурою, виявляється, недостатньо", – розповідає Соболь.

Дмитро Соболь Скріншот із відео

Чоловік наголосив, що незабаром маму його дружини госпіталізували, але тест на коронавірус зробили тільки на четвертий день після цього – він показав негативний результат, тоді як ПЛР їй ніхто не проводив.

"Хоча сусідів, з якими контактували батьки, на той час уже відвезли до Івано-Франківська, де у всієї сім'ї підтвердився COVID-19. Після результатів експрестесту лікарі приходили до мами вже без захисних костюмів, перевели з одиночної у звичайну палату, де були інші пацієнти. А вона ж могла їх заразити... Але про це в лікарні, очевидно, ніхто вже не думав. Крім того, лікар навіть казав нам, що, напевно, вона "симулює, бо їй бракує уваги", – стверджує Дмитро.

Лише після смерті 61-річного чоловіка ПЛР-тест зробили його дружині – той показав позитивний результат. Зараз жінці трохи краще, але лікування триває. Водночас в обласній лікарні також перебуває брат Дмитра, а в районній – його дружина з двома дітьми. Вони теж уже тиждень чекають на результати ПЛР.

Українець помер від коронавірусу: медики лікували його гарячим чаєм Скріншот

"У селі забили на сполох тільки після смерті тата. До цього госпіталізація цілої сім'ї, у якій підтвердився коронавірус, чомусь нікого особливо не схвилювала", – говорить Соболь.

Відомо, що за фактом смерті 61-річного чоловіка в поліції відкрили кримінальне провадження. Розтин показав, що причиною смерті стала вірусна пневмонія. В обласному департаменті охорони здоров'я стверджують, що провини лікарів у події немає – мовляв, сімейна лікарка діяла за протоколом і не порушила інструкцій.

Рідні покійного ж кажуть, що температура у чоловіка до госпіталізації підвищувалася неодноразово, про що він повідомляв медика. За словами Дмитра Соболя, те, що "лікарка не порушила інструкцій" саме й лякає – він думає, що проблема саме в інструкціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Коломиї Івано-Франківської області через бездіяльність медиків від коронавірусу помер чоловік. Сімейна лікарка боялася оглянути його через відсутність захисного костюма і рекомендувала залишатися вдома та пити більше чаю.

Українець Дмитро Соболь, тесть якого помер на Івано-Франківщині з симптомами коронавірусу через недбалість лікарів, а теща опинилася в лікарні з підтвердженим діагнозом, розповів нові деталі про кричущий інцидент.

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