Заразилося 28 людей: у Кам'янці визначили джерело коронавірусу

У Кам'янці, Черкаська область, більшість заражених переносить коронавірус COVID-19 у легкій формі.

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Про це в коментарі для InfoResist розповів голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

Очільник області повідомив, що 26 березня в лікарню потрапив водій маршрутки з підозрою на вірус. 27 березня діагноз підтвердили. Виявилося, що за цей час він встиг заразити 23 людини, причому захворіли 5 медиків.

Коронавірус в Україні

"Але в більшості легка форма коронавірусу. Тобто більш як половина не має симптомів, просто контактна особа, симптоматики не було, але ми їх почали тестувати та виявили факти інфікування. У кого складна форма – переводимо на стаціонар, люди з легкою формою самоізолюються" , – зазначив Боднар.

Голова Черкаської ОДА додав, що на день роблять до 500 тестів на COVID-19. Водночас вказав, що в Черкасах зафіксовано 10 випадків зараження, ще 6 – в Умані.

"У нас зараз є такі три хвилі медичних установ, які поетапно вводяться в процес лікування. Це лікарні, які розосереджені по області. Так, коли перша хвиля працює, лікарі переходять на спеціальний режим обсервації – вони працюють тиждень в лікарні, проживають в окремому готелі, де виконані всі санітарні норми. Наприкінці тижня їм роблять тест на коронавірус, якщо здорові, то на кілька днів або на тиждень їдуть додому. Потім знову заступають на чергування", – пояснив Боднар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кам'янку з 29 березня заблокували через масове зараження новим коронавірусом COVID-19.

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