Де можна підхопити коронавірус: топ найнебезпечніших місць

Лікарі запевняють: заразитися коронавірусом у нинішній ситуації, коли він швидко поширюється не тільки в Україні, але й у світі, можна практично скрізь, якщо не дотримуватися норм самозахисту. Це соціальна дистанція на півтора-два метри й носіння маски, яка на 70% захищає від інфікування.

OBOZREVATEL зібрав найпопулярніші місця, де заразитися найреальніше.

Ліфт

На думку українських епідеміологів, найнебезпечнішим місцем у багатоквартирному будинку є ліфт, до того ж навіть не кнопка, а повітря. Ліфт – це закрите приміщення, де немає особливої вентиляції. І якщо там проїхалась заражена людина, вірус буде жити ще хвилин 30. Тому фахівці радять за можливості ходити пішки.

Громадські вбиральні

Коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз із піднятою кришкою. А дослідження, проведене в Китаї, показало вірус у калі пацієнтів. Під час змивання краплі можуть осідати на різних поверхнях ванної кімнати.

Перукарні

Небезпека заразитися в перукарні насамперед виходить з-за близької відстані між фахівцем і клієнтом. За такого контакту може не врятувати навіть маска. На додаток до цього салони часто невеликі за площею, розташовані в підвалах, а значить, вентиляція там не дуже хороша. Прямуючи до перукаря, медики радять брати респіратор.

Громадський транспорт, метро

З усього громадського транспорту найменш небезпечним є метро. Причина – хороша вентиляція. А ось маршрутки, тролейбуси і трамваї – зона ризику через великий пасажиропотік.

Магазини

Магазини потрапили в зону ризику через скупчення людей, особливо в чергах на касах. Тут фахівці радять намагатися не відвідувати маркети в піковий час, надягати не тільки маски, але й поліетиленові рукавички.

Заправки

Чому заправки? По-перше, та ж черга на касі без дотримання дистанції, по-друге, водії часто заходять заплатити за купівлю пального без маски. Мовляв, я ж на дві хвилини. Але для зараження достатньо і 30-ти секунд під час тісного спілкування. До того ж епідеміологи не радять самим заправляти машину, тобто вставляти пістолет із пальним у бак. Мовляв, до вас пістолет вдень чіпало з пів сотні людей. Краще нехай це зробить заправник, захищений спеціальними рукавичками.

Салон літака

Найнебезпечнішими для пасажирів виявилися моменти посадки й висадки з літака, адже тоді люди перебувають у більш тісному контакті. Другий варіант – перебування в безпосередній близькості з носієм COVID-19. В іншому літак вважається досить безпечним місцем через хорошу вентиляцію.

Вагон потяга

На жаль, такого не можна сказати про вагони українських поїздів. Як часто відзначають мандрівники, маску пасажири одягають тільки під час посадки й висадки, в самому вагоні її знімають. Провідники носять її на бороді, і то на випадок перевірки.

На думку епідеміолога Катерини Сояк, загалом заразитися вірусом із поверхонь можна, але дуже складно.

"Через упаковки товарів у магазині можна заразитися, якщо хворий потер нею собі ніс і відразу ж після нього це зробила здорова людина. Вірус на поверхнях не активний, оскільки РНК, яку він залишає, не здатна заражати. По суті, вірус ходить із людиною і, найімовірніше, заразитися можна тільки під час контакту, повітряно-крапельним шляхом", – пояснила вона.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин у пластмасі й нержавіючій сталі, менше ніж чотири – на міді і менш ніж 24 години – на картоні. Його легко знешкодити навіть із використанням звичайних побутових дезінфекційних засобів.