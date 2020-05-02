550 нових випадків за добу: статистика щодо коронавірусу в Україні на 2 травня

В Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 – одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Станом на ранок 2 травня надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок п'ятниці, 1 травня, зафіксували 10 861 підтверджений випадок COVID-19.
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