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3 травня • оновлено в 23:19
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550 нових випадків за добу: статистика щодо коронавірусу в Україні на 2 травня

13.2т
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В Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 – одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Станом на ранок 2 травня надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

550 нових випадків за добу: статистика щодо коронавірусу в Україні на 2 травня

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 427 випадків;

  • Волинська область — 315 випадків;

  • Дніпропетровська область — 436 випадків;

  • Донецька область — 70 випадків;

  • Житомирська область — 393 випадки;

  • Закарпатська область — 496 випадків;

  • Запорізька область — 267 випадків;

  • Івано-Франківська область — 942 випадки;

  • Кіровоградська область — 394 випадки;

  • м. Київ — 1494 випадки;

  • Київська область — 747 випадків;

  • Львівська область — 465 випадків;

  • Луганська область — 37 випадків;

  • Миколаївська область — 140 випадків;

  • Одеська область — 329 випадків;

  • Полтавська область — 212 випадків;

  • Рівненська область — 689 випадків;

  • Сумська область — 105 випадків;

  • Тернопільська область — 823 випадки;

  • Харківська область — 311 випадків;

  • Херсонська область — 121 випадок;

  • Хмельницька область — 98 випадків;

  • Чернівецька область — 1745 випадків;

  • Черкаська область — 304 випадки;

  • Чернігівська область — 51 випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок п'ятниці, 1 травня, зафіксували 10 861 підтверджений випадок COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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