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15 квітня • оновлено в 22:08
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"Заразилися б 17 тисяч осіб": Ляшко назвав незаперечний плюс карантину

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Без введення карантину, станом на 12 квітня, в Україні було б уже близько 17 тисяч заражених коронавірусом.

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Такі дані були змодельовані МОЗ ще в кінці лютого, повідомив в інтерв'ю виданню "НВ" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Зараз же у нас трохи більше 3,3 тис. Від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. ми йдемо повільніше, ніж інші країни, навіть наші сусіди з Європейського союзу. Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. ми пройшли за дев’ять днів. Італія — за п’ять днів", – пояснює він.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

pixabay.com

"Тепер давайте подивимося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п’ять-сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. і т. д. Проходять швидше і швидше. Тому що зростає число контактів. У нас перша тисяча була 4 квітня", – додав Ляшко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно 3764 підтверджених випадки зараження коронавірусів COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин хвороба
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Lv Artem
Lv Artem
Ну это полный бред, у нас сделано 30к тестов, а в америке уже нашли 600к людей, предположим, что американцы сделали по одному тесту на человека и всегда попадали в яблочко, выходит они сделали в 20 раз больше тестов, а в реальности для одного человека надо как минимум 3 теста делать, тогда выходит что мы сделали примерно в 100-150 раз меньше тестов, при населении в 8 раз меньше
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Суспільство

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