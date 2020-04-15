"Заразилися б 17 тисяч осіб": Ляшко назвав незаперечний плюс карантину

Без введення карантину, станом на 12 квітня, в Україні було б уже близько 17 тисяч заражених коронавірусом.

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Такі дані були змодельовані МОЗ ще в кінці лютого, повідомив в інтерв'ю виданню "НВ" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Зараз же у нас трохи більше 3,3 тис. Від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. ми йдемо повільніше, ніж інші країни, навіть наші сусіди з Європейського союзу. Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. ми пройшли за дев’ять днів. Італія — за п’ять днів", – пояснює він.

Карантин в Україні pixabay.com

"Тепер давайте подивимося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п’ять-сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. і т. д. Проходять швидше і швидше. Тому що зростає число контактів. У нас перша тисяча була 4 квітня", – додав Ляшко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно 3764 підтверджених випадки зараження коронавірусів COVID-19.

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