От коронавируса умер начальник львовского военного госпиталя, полковник медицинской службы Иван Гайда. Ещё пару дней назад доктор киевского госпиталя говорил мне, что он находится я тяжелом состоянии.

Начальник Львовского военного госпитала Иван Гайда

Тем временем народ, сняв маски и пренебрегая средствами безопасности, гуляет в парках, сидит на открытых площадках в ресторанах, хихикая на теми, кто носит маски и соблюдает дистанцию...

Люди, отнеситесь серьезно к тому, что заражённых с каждым днём все больше и больше. Подумайте о медиках, они в самой большей опасности! Берегите себя и близких!

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