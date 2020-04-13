Карантин в Україні послаблять: колишній санлікар дав поради, як не допустити другої хвилі

Аби не допустити збільшення кількості інфікованих на коронавірус після послаблення карантину в Україні, слід запустити тестування серед населення на наявність імунітету до вірусу.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. Для прикладу він навів дані із італійської провінції Ломбардії, яка найбліьше постраждала від вірусу, де обстежили понад тисячу здорових людей без ознак інфікування, і виявили, що 70% із них мають імунітет до вірусу.

"Щоб ми могли реально розуміти, як нам виходити із карантину, маємо знати, скільки українців має імунітет до вірусу, а значить, провести тестування на його наявність. В Ломбардії обстежили понад тисячу здорових людей, які не мали ніяких ознак інфікування, і виявили, що 70% серед них вже мають імунітет. Це означає, що вони перехворіли, отримали імунітет і вірус відступає", – наголосив лікар.

Тестування на коронавірус delo.ua

За його словами, людина, яка перехворіла і має імунітет, не приносить шкоди іншим і не захворіє при контакті із хворим.

"Якщо ж у нас перехворіло 15-20% населення і в таких умовах ми змінімізуємо карантин, можемо спровокувати чергову хвилю захворюваності. Судячи із цифр статистики, можна говорити, що на одного виявленого інфікованого припадає близько 200 невиявлених. Маємо орієнтуватися на показники по завантаженості інфекційних стаціонарів, щоб кількість поступаючих хворих не перевищувала кількість ліжок і місць, відповідно, і спроможність лікарів надавати медичну допомогу", – уточнив Протас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста і колишнього глави Центру громадського здоров'я МОЗ Володимира Курпіти, якщо кількість нових випадків зараження на коронавірус у світі зменшуватиметься протягом тижня-півтора, це означає – перша хвиля епідемії досягла плато і піде на спад.