Головна Новини
23 березня • оновлено в 15:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зараження через їжу: МОЗ спростувало новий фейк про коронавірус

1.2т
Читати матеріал російською

В Україні продовжують з'являтися фейки про походження коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив Telegram-канал "Коронавірус інфо", верифікований МОЗ, чергову недостовірну інформацію розповсюдило видання "OneNews Україна".

Нібито учені з’ясували, що кажан інфікував коронавірусом курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському Ухані, а далі люди передавали інфекцію один одному.

Кажан і курка

Кажан і курка

У МОЗ підкреслили, що немає достовірних даних про зараження через їжу ні в Україні, ні за кордоном. Припущення про інфікування першого пацієнта череж їжу офіційно не підтвердилося.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні різко збільшилася кількість фейків після введення карантину через загрозу коронавірусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
фейки Міністерство охорони здоров'я вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги