Зараження через їжу: МОЗ спростувало новий фейк про коронавірус

В Україні продовжують з'являтися фейки про походження коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив Telegram-канал "Коронавірус інфо", верифікований МОЗ, чергову недостовірну інформацію розповсюдило видання "OneNews Україна".

Нібито учені з’ясували, що кажан інфікував коронавірусом курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському Ухані, а далі люди передавали інфекцію один одному.

Кажан і курка

У МОЗ підкреслили, що немає достовірних даних про зараження через їжу ні в Україні, ні за кордоном. Припущення про інфікування першого пацієнта череж їжу офіційно не підтвердилося.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні різко збільшилася кількість фейків після введення карантину через загрозу коронавірусу.

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