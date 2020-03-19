Заражений коронавірусом COVID-19 чоловік із Житомира розповів, що зараз перебуває в інфекційному відділенні лікарні під цілодобовою охороною. При цьому він поскаржився на умови утримання.

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Для видання Житомир.info українець повідомив, що в середині березня разом із другом і його сином відпочивав на гірськолижному курорті в Австрії. Після він відправився до Німеччини, а звідти вже до України.

По прибуттю в аеропорту йому виміряли температуру і відпустили. Вже після, коли чоловік перебував у заміському будинку, у нього і піднялася температура. Експрес-тест на коронавірус дав негативний результат. Тільки лабораторні аналізи підтвердили захворювання.

Коронавірус у Житомирі

"На третій день після приїзду в мене піднялася температура – 38,2. На наступний ранок температура трохи спала до 37,7, але я про всяк випадок зателефонував в амбулаторію нашого селища. Приїхав досить молодий і грамотний лікар, ми поспілкувалися у дворі. Я був у масці, стояли один від одного метрів за п'ять. Він порадив мені пройти тести на вірус. Для цього він же викликав швидку і через пару годин мене з мигалкою і сиреною привезли до інфекційного відділення 1-ї лікарні Житомира", – розповів пацієнт.

Лікар у лікарні Житомир.info

За його словами, з ним в авто їхала лікарка в повному обмундируванні-комбінезоні, масці, окулярах та інше. Водій і супроводжуючий сиділи за перегородкою і захищені не були.

"По приїзду близько години довелося чекати в машині – ніби як бокс був не готовий... При надходженні опитування: де був, коли і з ким контактував. Після цього експрес-тест, взяття мазків з носа та рота для нормального аналізу. Після цього я благополучно заснув і проспав вісім годин, незважаючи на протяг із вікна і тонку ковдрочку, під якою дуже складно зігрітися. Температура в палаті 16 градусів. На ранок моя температура – 36,5", – розповідав він.

Туалет у лікарні Житомир.info

Ліжко Житомир.info

Також чоловік поскаржився на утримання в лікарні і харчування – рідкий суп зі шматком чорного хліба, показавши фото їжі.

"Дуже брудно, холодно, в туалеті немає ні рушника, ні туалетного паперу. В боксі немає питної води, немає ложки-вилки, немає нічого! Якщо лікарі і медсестри ще сяк-так захищені – санітарки ж, судячи з їхньої поведінки, переконані фаталістки, маски носять сяк-так, запобіжних заходів не дотримуються", – поділився пацієнт.

Їжа в лікарні Житомир.info

Температура в палаті Житомир.info

Відзначимо, що мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що чоловік, який заразився коронавірусом, працює в турфірмі і за кордоном перебував разом із групою туристів.

"Чоловік повертався з-за кордону не з другом і його сином, як він повідомляв раніше, а за кордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. Зараз, за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяємо встановити коло осіб, з якими інфікований контактував. За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", – зазначив глава міста.

До того ж житомирянин відмовився назвати імена і місцеперебування двох родичів, які нібито зустрічали його в аеропорту.

"За це передбачена кримінальна відповідальність. Ми цих людей обов'язково встановимо і перевіримо на коронавірус", – заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його даними, ці люди – батько і син інфікованого, і вони можуть нести загрозу для оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі підтвердився перший випадок коронавірусу в місті. Захворів чоловік, який повернувся з Євросоюзу.

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