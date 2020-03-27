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27 березня • оновлено в 13:58
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Заражені коронавірусом на Рівненщині ходили до церкви: обурливі подробиці

3.7т
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Інфіковані коронавірусом в Рівненській області – це жителі села Тинне Сарненського району, котрі відвідували збори в місцевій протестантській церкві.

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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Роман Сафонов, тепер потрібно відстежити сотні контактів присутніх на богослужінні людей.

Заражені коронавірусом на Рівненщині ходили до церкви: обурливі подробиці

За його словами, прихожанкою церкви була і померла мати однієї із заражених жінок. Вона захворіла 13 березня, а 19 березня її госпіталізували з діагнозом "двостороння пневмонія".

Сафонов закликав жителів села жорстко дотримуватися вимог щодо смоізоляціі.

Як писав OBOZREVATEL, в Рівненській області підтвердили дев'ять випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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