Заражені коронавірусом на Рівненщині ходили до церкви: обурливі подробиці

Інфіковані коронавірусом в Рівненській області – це жителі села Тинне Сарненського району, котрі відвідували збори в місцевій протестантській церкві.
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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Роман Сафонов, тепер потрібно відстежити сотні контактів присутніх на богослужінні людей.
За його словами, прихожанкою церкви була і померла мати однієї із заражених жінок. Вона захворіла 13 березня, а 19 березня її госпіталізували з діагнозом "двостороння пневмонія".
Сафонов закликав жителів села жорстко дотримуватися вимог щодо смоізоляціі.
Як писав OBOZREVATEL, в Рівненській області підтвердили дев'ять випадків зараження коронавірусом COVID-19.
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