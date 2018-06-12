Заражене молоко: в Україні розвінчали заяву західних ЗМІ

Дослідження західних вчених про те, що радіоактивність українського молока перевищує норму в п'ять разів не відповідає дійсності.

Такий висновок зробив керівник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа.

На своїй сторінці в Facebook він пояснив, чому стаття з результатами дослідження, опублікована 8 червня виданням Independent, не зовсім коректно відображає ситуацію в дійсності.

Лапа зазначив, що, хоча, в заголовку йдеться про перевищення норми зараженості в п'ять разів всього молока в Україні, за фактом мова йде лише про кілька "критичних населених пунктів" в Рівненській області.

"Розбираємося далі. В Україні гігієнічні нормативи по радіонуклідам затверджені наказом МОЗ №256 від 03.05.2006. Візьміть для прикладу норматив по цезію-137. Дійсно для сирого молока і низки молочної продукції він встановлений на рівні 100 Бк/кг, для масла та сирів 200, для сухого молока - 500", - пояснив він.

При цьому Лапа наводив приклад регулювання рівня радіації в європейському законодавстві.

"Регламент ЄС 2016/52. Допустиме зараження молочних продуктів радіонуклідами цезієвої групи - 1000 Бк/кг. Там не тільки 137 цезій, але у випадку з Україною саме він є основним фактором ризику. Отже, що маємо в підсумку. У гірших пробах по молоку в найбільш уражених населених пунктах (а не регіонах!) вміст радіонуклідів у молоці в два рази менший, ніж допустимі норми в ЄС", - резюмував глава Госпотребслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в опублікованій статті, яку поширили українські ЗМІ, було зазначено, що в деяких регіонах України у ровень радіоактивності молока перевищує норму в п'ять разів.