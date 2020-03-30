Зараежна новим коронавірусом COVID-19 жителька Нової Зеландії розповіла, що в перші дні хвороби у неї був настільки нестерпний кашель, що він викликав блювотний рефлекс.

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Підприємниця Женен Кроссан вважає, що заразилася в лондонському аеропорту Гатвік, чекаючи посадки в літак до Дохи, де вона зробила пересадку на шляху додому, передає "Радіо Свобода".

Женен Кроссан Скрін відео

На батьківщину вона повернулася 13 березня. Її випадок став 37-м у Новій Зеландії.

Жінці стало погано через кілька днів: вона, незважаючи на те, що два місяці не бачила чоловіка і дітей, вирішила відправитися в самоізоляцію і навіть дезінфікувала заправний пістолет на автозаправці.

За її словами, до підтвердження діагнозу вона робила все можливе, щоб не заразити інших.

Женен описує свої симптоми так: біль у горлі (перший симптом, який проявився), тиск у районі грудей, втома та дуже сильний кашель. При цьому в неї взагалі не підвищувалася температура тіла.

Зазначимо: сьогодні багато країн почали робити аналізи навіть тим, у кого температура трохи вища за 37 або ж взагалі в нормі, але є болі в грудях і кашель.

Кроссан розповіла, що не переймається за себе, оскільки, незважаючи на запалення легенів, їй не знадобився ШВЛ, але вона дуже боїться за тих, у кого немає сильної імунної системи або в кого є хвороби легенів, тому що вони можуть серйозно захворіти. Лікар, крім антибіотиків, змушений був прописати їй заспокійливе, оскільки вона сильно переживає за інших.

Як писав OBOZREVATEL, в Італії 85-річний анестезіолог Жампьеро Жирон повернувся до роботи в лікарні через 35 років, щоб допомогти впоратися з COVID-19. "Боїшся захворіти? Тоді краще не ставай лікарем", – сказав чоловік.

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