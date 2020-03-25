Американська 20-річна студентка Джулія Бускалья, яка заразилася коронавірусом в Італії, розповіла про страшні симптоми хвороби.

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За її словами у неї дуже боліла голова і горіло в горлі, пише Daily Mail.

"29 лютого я прокинулася в агонії. У мене розколювалася голова, вуха пульсували, а в горлі ніби палахкотіла пожежа. Тіло ломило і морозило. Я випила протизапальний засіб і до вечора не вставала з ліжка", – згадувала вона.

Коронавірус

Дівчина викликала додому лікаря, який діагностував її застуду.

"Незабаром я стала погано чути лівим вухом, але вирішила, що це через перевтому. Кашлю у мене не було", – зазначила вона.

Але вже 3 березня їй стало гірше: у неї погіршився слух. Також вона перестала розрізняти смаки і запахи. 5 березня вона повернулася в США і вісім днів провела вдома на самоізоляції.

"Я контактувала тільки з двома людьми. У мене все ще не було поширених симптомів, про які попереджали в новинах. У мене з'явився мокрий кашель, а слух, смак і нюх відновилися", – додала Бускалья.

Джулія Бускалья Daily Mail

14 березня американка пройшла тест на коронавірус і дізналася, що вона заражена.

"У мене все ще не було симптомів, про які всі говорили. Легкий кашель, але нічого більше. Я розповідаю вам про це, щоб попередити: симптоми, про які твердять всі довколо, далеко не всі симптоми. У вас може і не бути всіх цих симптомів, але ви все одно можете хворіти", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський сказав, що робити при підозрі на коронавірус.

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