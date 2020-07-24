Карантинний відпочинок-2020: куди краще поїхати за кордон і як не потрапити в халепу

Більшість іноземних курортів закриті для наших туристів через карантин, введений із причини епідемії коронавірусу. Але незважаючи на це, в українців усе ж є можливість з'їздити на відпочинок за кордон.

Зокрема, 25 держав готові прийняти наших співвітчизників, і цей список постійно поповнюється. Але перед тим як відправитися в подорож, варто дізнатися про карантинні обмеження та необхідність візи.

Куди краще поїхати за кордон, щоб не потрапити в халепу й не сидіти всю відпустку на самоізоляції, – з'ясовував OBOZREVATEL.

Водний туризм TPG AGENCY

Що потрібно обов'язково зробити перед від'їздом за кордон

Якщо, незважаючи на небезпеку, ви все ж вирішили поїхати на відпочинок, то вам потрібно дотримуватися таких правил:

перед від'їздом з'ясуєте про можливі карантинні обмеження в країні, де ви будете відпочивати;

купіть ліки і страховий поліс, який зможе покрити всі витрати в разі зараження коронавірусом;

візьміть із собою гроші на випадок надзвичайних ситуацій (скасування рейсів, вимушене перебування в країні тощо);

зареєструйтеся на вебресурсі "Друг", щоб українські консули з вами швидше зв'язалися;

стежте за повідомленнями місцевих органів влади на сайті МЗС і дотримуйтесь їхніх вимог.

Європа поки не вітає туристів із України

Експерт із туризму Антон Тараненко розповів OBOZREVATEL, як безпечно подорожувати й не опинитися на місці українців, яких нещодавно не пустили до Греції. Перед тим як вирушати на відпочинок, він радить ознайомитися з порталом Visitukraine, на ньому знайдете всю необхідну інформацію. Там є окремий розділ, присвячений українцям, які подорожують за кордон.

Україна зараз перебуває в "червоному списку", оскільки кількість хворих на 100 тисяч більше, ніж передбачено для "зелених зон". Це означає, що країнам Європи не рекомендується приймати наших туристів. Але кожна держава вирішує на свій розсуд – відкривати їй кордон чи ні.

Наприклад, країни Балтії розглядають можливість зняти обмеження для українців на перетин кордону, оскільки наші громадяни дуже часто подорожують саме в тому напрямку. Звичайно, там будуть певні обмеження, але з 1 серпня вже хочуть відновити рейс Рига-Київ.

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Де безпечно відпочивати

Наших громадян пускають у Туреччину, Хорватію, Чорногорію, Албанію, Єгипет і Грузію. Але безпечніше буде подорожувати Україною.

"Ціни на українських курортах не змінилися порівняно з минулим роком. Але поки такого буму ми там теж не спостерігаємо. Тобто внутрішній туризм перетворився на туризм вихідного дня, коли вихідні всі завантажені, а з понеділка по четвер відвідувачів мало. Туризм у великих містах, як-от Київ чи Львів, на дуже низькому рівні. Готелі завантажені всього на 15%, і це у ліпшому разі", – додав Тараненко.

Експерт упевнений, що європейці до кінця року відкриють свої кордони для українців, тому що їм із економічного погляду важливим є трафік. Якщо торік за кордоном побувало 20 мільйонів українців, то в Україну приїхало відпочивати лише 13 мільйонів туристів. Тільки Київ прийняв до 2 мільйонів іноземців.

"Щодня потік іноземних туристів в Україні зростає. Переважно наші міста відвідують громадяни з пострадянських країн (Білорусі й Росії), із ЄС (Німеччини, Прибалтики, Великобританії) і далекомагістральних (США)", – поділився Тараненко.

Якщо через територію країни передбачено транзит для українських громадян, тоді їх пропустять, якщо ні, то їх повернуть назад. У кожній державі діють свої правила, які потрібно виконувати.

"В аеропорту під час паспортного контролю у вас обов'язково повинні перевірити наявність паспорта, візи або посвідки на проживання", – розповів фахівець.

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Через коронавірус страждає круїзне судноплавство

Голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв зазначив, що не скоро оговтається від удару, викликаного епідемією, круїзне судноплавство, воно зазнає величезних збитків. Простій одного лайнера коштує приблизно 100 тисяч доларів на добу.

"За круїзним судноплавством можна відстежувати всю ситуацію, наприклад, що відбувається з візовим режимом і відкриттям кордонів. Протягом травня судноплавні організації списали екіпаж на берег, тобто вони повністю законсервували судна до кінця року. І ось за ними можна орієнтуватися, що далі буде з усією туристичною галуззю. До кінця цього року немає ніяких бронювань на круїзні лайнери. Вони починаються з другого кварталу. Тобто в туристичній галузі не спостерігається яких-небудь кардинальних змін", – пояснив OBOZREVATEL Лієв.

Літак Wizz Air У відпустку

Заборона подорожувати до ЄС залишилась

Якщо полетіли літаки, то це ще не означає, що можна подорожувати. "Зараз переважно люди літають за робочими візами, а також іноземці. Вони просто їдуть до інших країн у своїх справах (зокрема, дипломати, працівники). До того ж заборона подорожувати в ЄС та інші країни залишилася", – уточнив Лієв.

Деякі держави будуть вимагати від туристів тести на відсутність коронавірусу (він приблизно коштує 100 доларів). Також вони можуть постійно змінювати свої вимоги до іноземців через пандемію.

"Ці вимоги можуть змінитися, поки ви летите в літаку. Якщо вам кажуть, щоб ви утрималися від подорожі, то це означає, що від них потрібно відмовитися або враховувати усі ризики", – порадив Лієв.

Усього 10% українців їздили відпочивати за кордон

На думку Лієва, існує міф, що багато хто з України їздив до Туреччини, Єгипту і ЄС, але це неправда, адже в 2018 році тільки 5 мільйонів (усього лише 10%) українців відпочивали за кордоном.

Туристична галузь в Україні закінчує перше півріччя з величезними збитками. "Звичайно, ціни підвищаться, і це навряд чи сприятиме внутрішньому туристичному потоку. Купівельна спроможність також зменшиться, тому що українська економіка суттєво постраждала під час карантину. У більшості людей зменшилися доходи", – додав він.