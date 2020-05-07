Запуск пасажирських поїздів "Укрзалізниці": міністр озвучив подробиці

Відновлення роботи "Укрзалізниці" буде відбуватися поетапно, починаючи з приміського транспорту і закінчуючи міжнародним.

На перших етапах перевізнику рекомендуватимуть обмеження за кількістю пасажирів. Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, "Укрзалізниця" не припиняла свою роботу на період карантину, але наразі здійснюються тільки ті пасажирські перевезення, які забезпечують логістику до об'єктів критичної інфраструктури.

"Відновлення буде здійснюватися поетапно, починаючи з приміських, міжміських і потім міжнародних перевезень. Міжнародних – в останню чергу. Це стосується абсолютно всіх типів перевезень – автомобільних, залізничних та авіа", – наголосив міністр. Він додав, що це залежить і від зняття карантинних обмежень, запроваджених іншими країнами.

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Як пояснив міністр, на залізниці будуть введені обмеження за кількістю пасажирів у вагоні – вона не повинна перевищувати кількості місць для сидіння. Крім того, обов'язковим буде температурний скринінг, масковий режим і "постійна дезінфекція".

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що з 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Адже через ослаблення карантину більшій кількості людей доведеться добиратися на роботу.