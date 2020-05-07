Головна Новини
7 травня • оновлено в 23:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Запуск пасажирських поїздів "Укрзалізниці": міністр озвучив подробиці

12.3т
Читати матеріал російською

Відновлення роботи "Укрзалізниці" буде відбуватися поетапно, починаючи з приміського транспорту і закінчуючи міжнародним.

На перших етапах перевізнику рекомендуватимуть обмеження за кількістю пасажирів. Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, "Укрзалізниця" не припиняла свою роботу на період карантину, але наразі здійснюються тільки ті пасажирські перевезення, які забезпечують логістику до об'єктів критичної інфраструктури.

"Відновлення буде здійснюватися поетапно, починаючи з приміських, міжміських і потім міжнародних перевезень. Міжнародних – в останню чергу. Це стосується абсолютно всіх типів перевезень – автомобільних, залізничних та авіа", – наголосив міністр. Він додав, що це залежить і від зняття карантинних обмежень, запроваджених іншими країнами.

Як будуть запускати залізницю: з'явилися деталі

Як будуть запускати залізницю: з'явилися деталі

Як пояснив міністр, на залізниці будуть введені обмеження за кількістю пасажирів у вагоні – вона не повинна перевищувати кількості місць для сидіння. Крім того, обов'язковим буде температурний скринінг, масковий режим і "постійна дезінфекція".

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що з 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Адже через ослаблення карантину більшій кількості людей доведеться добиратися на роботу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Карантин в Україні Підсумки
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
2
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
"...ограничения по количеству пассажиров в вагоне – оно не должно превышать количества МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ." Общие вагоны решили запустить? ЗЕтвари совсем рехнулись? "Теплушки" еще пустите, скоты зелерогие!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sknar Yevgen
Sknar Yevgen
Приїде хтось електричкою з села в місто, а назад не вистачить місця в поїзді і що робить?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги