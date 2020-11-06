Запровадження "чорної" зони в Україні: у МОЗ дали категоричну відповідь

В Україні, зокрема серед чиновників Офісу президента чи Міністерства охорони здоров’я, не було мови про запровадження на її території так званої чорної зони епідемічної небезпеки через ситуацію із COVID-19.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 6 листопада, який транслювався онлайн у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Таке не обговорювалося. Ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", – категорично відказав міністр.

Відповідну інформацію він назвав фейком і закликав не розповсюджувати подібні нісенітниці.

Натомість попросив більше розповідати про, наприклад, особливості госпіталізації хворих на коронавірус. А також наголошувати українцям, що у випадку інфікування COVID-19 не можна вдаватися до самолікування.

"Так ви набагато більше принесете (користі. – Ред.) громадянам України, збережете їхнє життя і здоров’я", – підсумував Степанов.

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