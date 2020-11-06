Запровадження "чорної" зони в Україні: у МОЗ дали категоричну відповідь
В Україні можуть посилити карантин
Однак про "чорну" зону не йдеться
Степанов назвав дані про неї фейком
В Україні, зокрема серед чиновників Офісу президента чи Міністерства охорони здоров’я, не було мови про запровадження на її території так званої чорної зони епідемічної небезпеки через ситуацію із COVID-19.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 6 листопада, який транслювався онлайн у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Таке не обговорювалося. Ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", – категорично відказав міністр.
Відповідну інформацію він назвав фейком і закликав не розповсюджувати подібні нісенітниці.
Натомість попросив більше розповідати про, наприклад, особливості госпіталізації хворих на коронавірус. А також наголошувати українцям, що у випадку інфікування COVID-19 не можна вдаватися до самолікування.
"Так ви набагато більше принесете (користі. – Ред.) громадянам України, збережете їхнє життя і здоров’я", – підсумував Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що в урядових колах нібито обговорюють питання "чорних" зон в Україні через критичну ситуацію з коронавірусом, заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
Джерело в Міністерстві охорони здоров'я підкреслило, що через стрімке поширення епідемії коронавірусу в Україні в найбільш проблемних регіонах і правда можуть ввести "чорну" карантинну зону. Хоча в МОЗ пояснили, що це лише робоча назва "червоної" зони, яка і так діє в Україні ще з літа.
Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта пояснив, що "чорна" зона може означати повне блокування певного населеного пункту чи району, в якому захворюваність на COVID-19 перевищила граничну межу, але цей захід не буде вдосталь ефективним.