Так, друзья, сегодня будет пост на одну из наиболее популярных тем в моём блоге — запрещённые фотоснимки реальной жизни в убогом и сером СССР. Большинство из этих малоизвестных фотографий сделали профессиональные фотографы — но по понятным причинам в СССР эти снимки не публиковались, так как СССР на них представал серой, бедной и несвободной страной — которой он в общем-то и являлся.

"А зато мы делаем ракеты!" — вскрикивает фанат СССР, и тут же убегает на кухню своей говняной бесплатной хрущёвки, чтобы сделать парочку бумажных ракет — но при просмотре подобных серий фотоснимков его охватывает непонятное волнение. Где всё то Величие, о котором рассказывали советские дикторы, где тот народ, который вот-вот должен был достигнуть пика Коммунизма, где наконец все те миллионы тонн чугуна и невероятные космические победы? Наверное, все эти фотографии сняли в Госдепе, в подставных студиях! — решает фанат СССР, и моментально утешается, переключая всё своё критическое внимание на фотографию Леннона на кухне у Маккартни, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Но все эти снимки на самом деле были сняты в том самом настоящем СССР, и именно реальное лицо совкового "социализма" смотрит с них на нас. Другой, великий и могучий СССР существовал и существует лишь в виде воображаемой конструкции в умах его поклонников — а реальный совок был серой, нищей и несвободной страной.

Итак, в сегодняшнем посте — новая серия запрещённых фотографий реальной совковой жизни.

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02. Ленинградские "моржи", фотоснимок начала 1980-х. У стен Петропавловской крепости существовала достаточно странная традиция "зимнего загара" на отражённых от льда солнечных лучах. А вообще весь этот "моржизм" — типичная совковая крайность и суеверие, когда вместо ежедневной работы над своим здоровьем (правильное питание и т.д.) людям предлагали нырять в прорубь — мол, попрыгай в холодную воду и будешь здоров.

Обратите также внимание на лица мужиков на фото — они совсем не напоминают здоровых людей, и так в совке выглядели практически все в возрасте 45+.

02. Уличная торговля пирожками. Сразу вспомнился анекдот советской эпохи — "это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало? — задавало глупые вопросы". Сейчас фанаты совка про вот эти самые пирожки с непонятным мясом рассказывают сказки в стиле "ох как вкусно кормили в СССР!".

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03. Бабушка с талончиком в зубах в одном из городских трамваев. Как там пелось в совковой песне — "...старикам везде у нас почёт". На Загнивающем Западе ровесницы этой бабушки имели собственный дом, несколько автомобилей и путешествовали по миру, а в совке старость выглядела вот так.

04. Немножко всякой "производственной" жести. На снимке — отдых работников хлебопекарни. В хлебопекарне установлена автоматическая линия, но хлеб в ней получается плохой, непышный. Поэтому в основное время пекари фасуют тесто по формам руками, а линию включают только на время приезда проверок. Совок как он есть.

06. "Производственная гимнастика" в одной из совковых поликлиник. В последнее пост-брежневское десятилетие СССР совковые власти вдруг ни с того ни с сего озаботились здоровьем населения и стали заставлять людей делать на работе физические упражнения.

Дядьки и тётки, с испорченным десятилетиями плохого питания и тяжелой работы здоровьем на полном серьёзе хлопали по 10 минут в ладоши, думая что это им чем-то поможет. В общем, такой же бред, как и "моржизм".

07. Похороны Андропова, актовый зал одного из производственных предприятий. Людей реально сгоняли в актовые залы и заставляли смотреть на похороны "вождей".

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08. Проспект Энтузиастов в городе Новокузнецке, снимок 1983 года. В центре кадра сидит всеми брошенный безногий инвалид...

09. Ещё из той же серии — на трамвайной остановке валяется бесчувственный алкаш, вокруг бедно одетые люди едят лучшее в мире советское мороженое и даже не смотрят на бесчувственное тело у ног — словно это нормальная часть пейзажа. Откуда взялся миф о какой-то там "особой душевности" советских людей, кто его придумал?

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10. Или вот. Городской парк, посреди дорожки валяется пропитый алкаш, на скамейке остался стоять гранёный стакан — вероятнее всего, украденный из автомата по продаже газировки. Рядом играют дети. Всем плевать.

11. Импровизированный ремонт автомобиля. Совковые автомобили обладали космически высокой ценой и при этом говённым качеством, нормальных частных автосервисом при этом не существовало — и поэтому каждый советский автолюбитель должен был стать ещё и автомехаником.

Сам хорошо помню по детству, как люди ремонтировали все эти совковые говномашины — с практически полной разборкой отдельных узлов, целыми днями не вылезая из-под днища этого автохлама, лёжа там в говне и солидоле. И периодически заводили эти корыта с толкача или с помощью ручного механического стартёра с кривой рукояткой.

12. Тут в комментах периодически пишут, якобы такие фото "очерняют СССР". А что в СССР можно было такого сфотографировать, чтобы его не "очернить"? Вся советская действительность была сплошным очернением. Вот, например, вход в хореографическое училище в Ленинграде — крупном городе с некогда столичным статусом. Обратите внимание на грязь и убожество вокруг — кто мешает отмыть двери, покрасить почерневшие стены? Буш, Рейган, Обама?

13. Или вот, отряд ликеро-водчного завода на советской демонстрации. Тут и никакого "очернения" не нужно — достаточно просто это сфотографировать, как "очернение" тут же моментально происходит само по себе.

14. Или вот вам, в кадре целое сборище "очернителей". Мужички на одной из совковых демонстраций, вместо того чтобы рассуждать о высоких идеалах коммунизма, выстроились в очередь за дешевым спиртным. И никакого другого "более лучшего советского народа" не существовало — такими идеалами жило 80-90% населения совка.

15. Реальные, а не постановочные фото советских демонстраций выглядят инфернально — словно сошли со страниц романов Кафки или полотен Брейгеля. Серые люди с печальными, измордованными жизнью лицами, в нелепой и заношенной одежде, часто с чужого плеча. Серость, тоска и убожество во всём.

16. Какое-то кафкианское совковое собрание с бредовыми надписями сзади, написанными на языке Андрея Платонова — "Мы — за вас!", "Наши знания и наш труд!", не хватет только лозунга "Все братья — сёстры!".

17. Новогодний утренник в музыкальном училище, с нелепыми совково-массовыми "мероприятиями". Мальчик в центре кадра с ужасом и недоумением наблюдает за тем, как взрослые парни агрессивно скармливают друг другу огурцы.

18. Совковый Дом ребёнка — казённо-тюремное учреждение, как и всё подобное в совке. Чтобы не давать матери длинный декретный отпуск — детей в СССР уже с первого года жизни могли забрать в ясли, где они круглые сутки кричали. Ещё одна из пратик совкового "воспитания" детей — крепкое пеленание, что крайне негативно сказывается на всём дальнейшем формировании личности ребенка.

19. Кварцевание детей. Считалось, что это якобы как-то "поможет" синтезу витамина D в районах с малым количеством солнца. На деле чаще всего выливалось в очередное массово-принудительное мероприятие с сомнительной пользой.

20. И в конце — несколько уличных зарисовок. Демонстрация и пионеры.

21. Мужик тащит в автобус ЛАЗ какую-то огромную рыбу.

22. Полуслепой и носильщик двери:

23. Уличная очередь за дефицитными фруктами.

24. Копание в капустной гнили.

Такие дела. Как видите — на реальных, а не постановочных снимках СССР предстаёт достаточно убогой, серой и несвободной страной. Почему туда хотят вернуться фанаты совка — для меня большая загадка.

А вы хотели бы вернуться назад в СССР?

Что бы вы там делали?

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