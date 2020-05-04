Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост с запрещёнными в СССР документальными фотоснимками обычной советской жизни. Кадры, представленные в подборке, сделаны фотографами Владимиром Воробьёвым и Владимиром Соколаевым — я уже публиковал их фотоснимки, но сегодня мне удалось отыскать и новые интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались.

И Воробьёв, и Соколаев работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства и работу роторной жатки для местной прессы, но время от времени снимали так сказать "для себя" — и жизнь, запечатлённая на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса. Разумеется, большинство этих снимков в СССР были запрещены — их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" — хотя он лишь снимал всё, что видел вокруг, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — большая подборка документальных фото, которые были запрещены в СССР.

02. "Праздник масленицы у шахтёров", 1984 год. Потрясающе атмосферный снимок, хорошо передающий атмосферу "добровольно-принудительных" совковых праздников. В пропагандистских фильмах на таких мероприятиях всегда светило солнце и все посетители улыбались ослепительными улыбками — а в жизни всё часто выглядело как-то так:

03. "Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год. Снимок выглядит странно и сюрреалистически, и можно даже подумать, что это постановочное фото — но это не так. На снимке запечатлён мастер, который пришёл в цех КМК, чтобы починить цеховые часы, но у коксовой батареи местами выделяется газ, от которого человек пьянеет. Опьяневший мастер вышел на воздух, чтобы прийти в себя — и здесь его запечатлел фотограф.

04. "Опала куриной тушки", 1980-е. Для молодых, думаю, надо пояснить смысл действа, разворачивающегося перед объективом фотографа — соквовые куры часто продавались очень плохо ощипанными, с остатками пера. Чтобы привести их в более-менее приличное состояние, тушку опаливали либо дома над газом (с жутким запахом жженого волоса), либо вот так как на фото — во дворе на костре. Ещё обратите внимание на "качество" советской курицы, которая больше напоминает худую драную кошку. Ах, какие натуральные и вкусные продукты были в СССР!

05. "Роддом. Кефир после родов", 1981 год. В этом снимке "прекрасно" всё — и женщина, которая вынуждена после родов лежать на каталке в коридоре (видимо, в палатах попросту нет мест — привет, "бесплатная" медицина), и кефир — который в СССР считался чем-то там "лекарственным" за неимением ничего лучшего.

06. "Обеденный перерыв в механических мастерских Запсибгеологии", 1983 год. Собственно, очень хороший снимок для иллюстрации россказней фанатов СССР о том, что в совке все были спортивными, постоянно играли в подвижные и настольные игры, и всё это было весело и задорно. Выглядел этот задор и спорт примерно вот так:

07. "Рабочая столовая строителей сталеплаильного цеха", 1981 год. А это отличное фото для всех, кто с придыханием рассказывает о "тех самых" советских столовых, где за рубль можно было наесться кашами и супами с хлебом до отвала. Советские столовые были на самом деле невероятным убожеством и выглядели вот так, как на этом фото. На Западе в те же годы социальные "бесплатные" столовые для бомжей выглядели лучше.

08. "Обед бригады на свиноферме", снимок тех же лет. Бутылки с каким-то пивом или напитком, хлеб да соль, и больше ничего.

09. Тоже очень сильный снимок под названием "Газетный киоск на улице Металлургов", начало 1980-х. В кадре можно разглядеть множество интереснейших деталей — во-первых, обратите внимание на "качество" самого асфальта и ободранный вид киоска. Во-вторых — на убогие продуктовые наборы в руках у покупателей — мужчина в кадре "урвал" где-то двух каких-то дохлых измочаленных гусей и буханку хлеба. Ну и на то, во что одеты/обуты люди — тоже обратите внимание.

10. "Побелка классного потолка", 1982 год. На снимке документально запечатлён тот самый принудительный труд, к которому в совке постоянно припрягали школьников. Прошу заметить — это не какое-нибудь там "классное дежурство" или вынос мусора, а вполне себе профессиональные ремонтные работы, которые должны делаться взрослыми обученными специалистами. Если это не рабство — то что тогда такое рабство?

11. "Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год. Собственно — вот как-то так и выглядело "равноправие полов по-советски" — женщин стали привлекать к тяжелым физическим работам, вроде тягания кирпичей, рытья канав и укладки шпал. Обратите внимание, во что одеты дамы на фото, а беляши в кадре — это символ "лучшего в мире советского правильного питания".

12. "Знаменосец на льду", 1981 год. Фото сделано, судя по всему, на праздновании 7 ноября — в советском телевизоре среди пришедших на этот "праздник" обычно показывали молодые улыбчивые лица, а также всяких передовиков производства. На деле же на праздник приходило много алкашни и всяких непонятных типов, вроде данного (явно нетрезвого) "знаменосца":

13. Снимок под названием "Очередь в ванной", сделан 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребёнка. Пока на одного ребёнка надевают сухие штаны — другой дожидается своей очереди в ванной, молча и с ужасом в глазах глядя в потолок. Очень страшное фото, совковая казёнщина во всей красе.

14. Из той же серии. "Добровольно-принудительные" детсткие игры, в которых детей принучали прежде всего подчиняться, ходить строем и делать такие же движения, как остальные.

15. "Продажа бараньих костей". Улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 1980-е годы. Собственно, те самые "лучшие в мире советские продукты". Ну как, уже хочется назад в СССР, чувствуете этот запах хорошей жизни?

16. А этот кадр называется "Люди с мясом на улице Энтузиастов". Пара урвала где-то приличный кусок мяса и теперь с энтузиазмом думает, как доставить его домой. А ещё обратите внимание, как воровато оглядывается мужик на фотографа — мол, это моя добыча, не отдам, иди ищи своё!

17. Снимок из той же серии под названием "Центральный рынок на улице Курако", 1983 год. Тут без комментариев...

18. "Пассажир трамвая с яйцами". Тоже классное фото, про которое надо рассказать подробнее, оно говорит о многом. Во-первых — пассажир (достаточно немолодой мужчина) купил целый лоток яиц — а это значит, что скорее всего это был дефицит. Который, к тому же, нельзя было купить в магазине возле дома — а нужно было искать в других магазинах города за несколько трамвайных остановок от дома. Никаких других продуктов у пассажира нет — он специально ездил за лотком яиц в магазин.

19. Тоже из серии "Удалось урвать продукты", фотограф назвал снимок "Портрет с покупками". На фото, скорее всего, мать и сын — мама насёт самое ценное — пакет с двумя-тремя десятками дефицитных яиц, а парень несёт несколько бутылок молока в авоське, пару банок консервов там же, две буханки кислого хлеба "кирпич", а также бидончик наверное с жидкой разливной сметаной. Эх, и хорошо жилось в СССР!

20. А вот и лучшее в мире советское мороженое подоспело. Попробуйте попитаться хотя бы 2-3 недели вышеозначенным набором продуктов+картошкой, кашами и макаронами — и совершенно любое мороженое покажется вам невероятным гастрономическим открытием.

21. Фото под названием "Продавец букетов", снимок 1980 года. Старик вышел на улицу со скромными букетами и сел их продавать на холодный камень витрины явно не от хорошей жизни. Но мы ведь знаем, что в СССР все жили очень хорошо и богато, особенно старики. Ведь верно? Ведь правильно?

22. "Очередь в ожидании продавца", снимок тех же лет. Та самая уличная советская торговля какими-нибудь убогими яблоками или картошкой. Очередь выстроилась уже заранее и ждёт продавца.

23. Просто невероятного уровня фото под названием "Лекция о международном положении", фото сделано в 1979 году. Лекция происходила во время обеда лектором из общества "Знание" — дядька рассказывает колхозникам о всяких там капиталистах и бендерах, о международной гидре, которая хочет их поработить — и колхозники в ободранных лохмотьях внимательно их слушают, сидя на земле и прихлёбывая баланду с хлебом.

24. А это — бригада колхозниц слушает выступление артистов передвижной агитбригады, 1980 год. Сразу видно — самодостаточные и счастливые люди, которые никогда не согласяться стать рабами и прислужниками Капитала...

Такие дела.

Ну как вам фото, хотели бы вернуться в такой СССР?

Что бы вы там делали)?