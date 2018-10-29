Сьогодні 27.10.2013 відбувся Форум Волонтерів.

Вирішив піти, бо це надважливий захід для України.

З'їхалися волонтери з усієї країни, далеко не всі, бо більшість зайнята у полі.

Чому це так важливо?

Річ у тім, що зараз Великі світові держави вивчають та впроваджують нові методи війни. У сучасному військовому конфлікті Збройні Сили грають опосередковано участь фінального виконавця, часто без шевронів країни агрессора.

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Сучасна війна активно використовує гуманітарні методи впливу, яких загалом вистачає для соціально-політичної руйнації країни.

Теорію контрольованого хаоса сформулювати різні вчені світу, та саме очільник Генерального Штабу РФ Валерій Герасімов озвучив її у військовій академії наук РФ у лютому 2013, та активно почав впроваджувати фізично. Це поєднання старих і нових методів війни.

Для дестабілізації країни, яка цікавить, використовують інформаційну компоненту, дипломатичний, економічний, енергетичний тиск, корупцію, злочинність, теракти, введення своїх агентів у політику, змі, громадянське суспільство.

Усіх, хто може цьому протистояти - знищують.

Кримінальні справи, фізичне усунення, дискредитації в суспільстві, шантаж, погрози родині і т.д.

"Мафія бесмертна" - написано на надгробку вчителя Путіна. Літвененка вбили за те, що він зміг вскрити та довести до суду зв'язки Кремля з мафією Іспанії.

Іспанії.

Хіба хтось сумнівається, що Путін та колективний Кремль мають справи зі злочинними організаціями в Україні та Грузії?

Хоча певен, що навіть серед мафії України є ті хто проти російської експансії, але це лірика.

Для того, що б захиститися від цих форм війни, ми маємо вживати певних заходів.

Про всі я зараз не писатиму.

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Та про волонтерство напишу. Напишу тезово.

Сприймайте це просто як істину)))) :

- Волонтери стали явищем Громадянського суспільства в Україні.

- Волонтери є мережою, яку складно знищити, бо вона неорганізована. Будь яка координація це добре, єдина організація, єдині "Ответственные за всех волонтеров" - це викликає сміх.

- Забезпечення в Армії зараз покращилось. Та, як тільки, в разі потреби, особовий склад ЗСУ доведуть до 100 відсоткової кількості та проведуть мобілізацію, то волонтери знову замість радарів та комп'ютерів возитимуть труси національними масштабами, міжнародними партіями, ну і консервацію.

- Для наших партнерів з НАТО, міць громадянського суспільства в Україні є запорукою Безпеки в Регіоні.

Ще раз.

МІЦЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ!

Тому я вдячний організаторам цього Форуму, за його проведення. Це важливо, побачити повний зал волонтерів з усієї України.

Зауваження та побажання:

-Бахвальне. Наступного разу долучайте мене не тільки як спікера.

- Представництво. Багато військових Аташе, радників амбасад зі стратегічних комунікацій та, гадаю, представники центру координації НАТО в Україні, залюбки прийшли б на цей захід.

- Мене глибоко засмучує відсутність іноземних волонтерів та іноземних організацій, що працюють в Україні.

Я дуже вдячний представникам Міністерства Оборони та Генерального штабу, Верховної Ради, та Адміністрації Президента, що прийшли, виступили та вислухали.

Дякую і за адекватність на неадекватну агресію з боку деяких представників волонтерського руху

"Хамство це наш коньок" - лозунг меншості.

Більшість Вас вислухає завжди ввічливо, поставить запитання на грані та, вразі проколу, з'їсть. Дуже інтелігентно.

Але, в разі порозуміння, ми можемо створити таку силу, що переверне суспільний лад, як нашої країни, так і Світу.

Бо ми нова соціальна формація. Війна, революції, та світові виклики зробили нас такими.

Україна міняється, і такі форуми пришвидшують ці зміни.

Особисте прохання: А можно проводити такі заходи не в савковому приміщенні будинку офіцерів. Представники НАТО і сюди прийдуть. Давайте скинимось на конференц Зал.

А загалом, на Форумі япобачив людей, які рятують життя, та формують майбутнє України.