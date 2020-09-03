Запоріжжя накрив смог: люди скаржаться на неможливість дихати. Відео

Мирослав Семенюк Суспільство 16:18, 3.09.2020

Другу добу із Запоріжжя масово надходять повідомлення про смог, який накрив місто.

Як повідомив Telegram-канал "Это Запорожье", Запоріжжя не видно навіть із сусідніх сіл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях люди скаржаться, що в місті важко дихати.

"Дуже-дуже сильно смердить сіркою, дихати неможливо", – пише користувач.

За словами інших очевидців, таке відбувається не тільки в Запоріжжі, а й у 30 км від міста, зокрема, в Дніпрорудному.

Жителі вже почали будувати версії події.

"В Енергодарі вибухнули хімікати. Всі мовчать, як зазвичай", – зазначив один з них.

Скрін Instagram
Скрін Instagram
Скрін Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Київ, Дніпро, Запоріжжя та Одеса потонули в пилу.

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