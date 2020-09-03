Запоріжжя накрив смог: люди скаржаться на неможливість дихати. Відео
Другу добу із Запоріжжя масово надходять повідомлення про смог, який накрив місто.
Як повідомив Telegram-канал "Это Запорожье", Запоріжжя не видно навіть із сусідніх сіл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У коментарях люди скаржаться, що в місті важко дихати.
"Дуже-дуже сильно смердить сіркою, дихати неможливо", – пише користувач.
За словами інших очевидців, таке відбувається не тільки в Запоріжжі, а й у 30 км від міста, зокрема, в Дніпрорудному.
Жителі вже почали будувати версії події.
"В Енергодарі вибухнули хімікати. Всі мовчать, як зазвичай", – зазначив один з них.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Київ, Дніпро, Запоріжжя та Одеса потонули в пилу.