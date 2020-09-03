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Запоріжжя накрив смог: люди скаржаться на неможливість дихати. Відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
4,6 т.
Запоріжжя не видно навіть із сусідніх сіл

Запоріжжя не видно навіть із сусідніх сіл. 061.ua

Другу добу із Запоріжжя масово надходять повідомлення про смог, який накрив місто.

Як повідомив Telegram-канал "Это Запорожье", Запоріжжя не видно навіть із сусідніх сіл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях люди скаржаться, що в місті важко дихати.

"Дуже-дуже сильно смердить сіркою, дихати неможливо", – пише користувач.

За словами інших очевидців, таке відбувається не тільки в Запоріжжі, а й у 30 км від міста, зокрема, в Дніпрорудному.

Жителі вже почали будувати версії події.

"В Енергодарі вибухнули хімікати. Всі мовчать, як зазвичай", – зазначив один з них.

Скрін Instagram

Скрін Instagram

Скрін Instagram

Скрін Instagram

Скрін Instagram

Скрін Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Київ, Дніпро, Запоріжжя та Одеса потонули в пилу.

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