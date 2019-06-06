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"Заплатили $2,5 млн": сплив скандальний факт про керівника тіньового штабу Зеленського

2.5тЧитати матеріал російською

Глава тіньового штабу шостого президента України Володимира Зеленського Ілля Павлюк проходив потерпілим у справі про викрадення членами одного з бандитських угруповань, яке діяло в Україні.

Як стало відомо OBOZREVATEL, злочин було скоєно ще в 2011 році.

Павлюк був викрадений 4 жовтня з під'їзду свого будинку в центрі Києва на вул. Липська. Незважаючи на охорону бізнесмена, злочинцям вдалося схопити чоловіка й, приставивши пістолет до голови, посадити в автомобіль і відвезти у невідомому напрямку.

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Дружина Павлюка одразу же звернулася в міліцію із заявою про викрадення, у місті було оголошено план "Перехоплення", а справа надійшла на особистий контроль тодішнього міністра МВС Анатолія Могильова.

Викрадення

Викрадення

Ілюстрація

Наступного дня злочинці вийшли на зв'язок і зажадали $2,5 млн за звільнення бізнесмена. Сім'я погодилася виплатити гроші, а правоохоронці почали готуватися до затримання злочинців. Але спецоперація провалилася, а гроші опинилися у викрадачів.

Настільки ідеальне викрадення стало наштовхувати на версію про його інсценування безпосередньо Павлюком. Але після того, як бізнесмен вийшов на зв'язок того ж дня, міліція забрала його в стані шоку і сильно змученого. Версія про інсценування відпала.

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Крім того, буквально через три дні після того, 8 жовтня, правоохоронцям вдалося вийти на одного з підозрюваних у викраденні, відомого в кримінальних колах злочинця на прізвисько "Казах". Бандит недовго ховав гроші, отримані за викуп, і з набитою сумкою поїхав в автосалон купувати джип Mercedes за $150 тис. У результаті стеження незабаром всі злочинці були затримані й дали свідчення.

Однак правоохоронці так і не перевірили законність походження зібраних за один день $2,5 млн сім'єю Павлюка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно журналісти розсекретили роль Іллі Павлюка в команді Зе. Згідно з розслідуванням, там він відповідає за координацію і фінанси регіональних представників, а заодно тісно пов'язаний із одіозним екс-нардепом у розшуку Ігорем Калєтніком

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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