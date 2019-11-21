"Запали свічку": в Україні вшанують пам'ять жертв Голодомору

У суботу, 23 листопада, в Україні вшанують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам'яті жертв Голодоморів, згідно президентським указам 1998 і 2007 років, щорічно відзначається в четверту суботу листопада. У цей день в храмах Києва та на території всієї країни пройдуть поминальні панахиди.

Пам'ятник жертвам Голодомору Етнохата

Запали свічку в пам'ять про жертв Голодомору

Також відбудеться вже традиційна громадська акція "Запали свічку". О 16:00 пам'ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання, встановивши палаючу свічку на підвіконні свого будинку. На всіх державних будівлях, в організаціях і підприємствах приспустять Державний Прапор України. В телерадіоефірі у цей день обмежать трансляцію розважальних програм.

День пам'яті жертв Голодомору в Києві

У Києві, як повідомляє прес-служба КМДА, траурні заходи заплановані на території національного музею "Меморіал жертв Голодомору". У них візьмуть участь представники державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства та іноземних гостей.

Крім того, до 30 листопада в міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" буде йти виставка-реквієм "Не згасне в серці пам'яті свіча". У державному архіві Києва до 29 листопада буде відкрито виставку "До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

Ти приніс мені яблуко

Голодомор 32-33 в Україні

Нагадаємо, що в ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-23, 1932-33 і голод 1946-47 років. Наймасштабнішим з них був Голодомор 1932-33 років – він був визнаний геноцидом українського народу, здійсненим комуністичним режимом Радянського Союзу. Згідно з даними Інституту національної пам'яті, Голодомор 1932-33 років убив 4,5 мільйона людини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію "закону п'яти колосків" – документа, який став першим кроком до Голодомору.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!