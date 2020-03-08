Я написал этот текст год назад. Или даже раньше. Не устаю повторять, что 8 марта не нужно ни отменять, ни разрешать - этот день нужно просто проживать как хочется, дав свободу выбора тем, кто празднует, и тем, кто не празднует - без взаимных упреков и обвинений.

В странах, где общество в своём развитии не стоит на месте, а постоянно движется вперёд, 8 марта почти никто не отмечает, разве что семьи эмигрантов из СССР. Но за три недели до Пасхи принято праздновать Mother’s Day. Западный мир давно охладел к этому празднику - отчасти потому, что считает его проявлением сексизма, отчасти потому, что праздник сгенерирован коммунистами, хоть и был когда-то поддержан ООН. В 1921 году Советский Союз официально утвердил 8 марта “международным женским днем”, в память о женской демонстрации 1917 года, положившей начало революции в России.

В прошлом веке, когда движение в честь 8 марта только зарождалось, в большинстве западных стран отмечать день борьбы за права женщин было уместно: женщины боролись за равноправие. А сейчас равноправие полов закреплено законом в большинстве развитых стран мира. Более того - равноправие полов закреплено в сознании их граждан, также как и равноправие рас, национальностей, конфессий и сексуальной ориентации.

Можно бесконечно спорить о наличии либо отсутствии признаков сексизма в "международном женском дне", но объективно - в нашем обществе пока никто не предполагает искренней победы женщин в борьбе за равноправие. Украинки целый год готовят, убирают, стирают и воспитывают детей, совмещая это с работой, получая в среднем на 20% меньше, и при этом успевают следить за собой, находить время для мужа, подруг и даже строить планы на будущее. И всё это отнюдь не ради того, чтобы раз в год получить букет цветов - в качестве символа, подтверждающего их красоту, а по сути являющегося примитивным тотемом равноправия на один день.

Потому что главный вопрос не в смыслах празднования 8 марта в качестве единственного "международного женского дня", а в принципах отношения друг к другу остальные 364 дня в году.

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