Заощаджуйте до 30% вартості ліків

З 1 грудня відомі українські аптеки під брендами "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" і "Благодія" знижують вартість ліків до 30%. Акція "Цінам хна" має допомогти населенню заощадити та нагадати про важливість здоров’я. Зниження цін триває до 15 січня 2021 року.

Перш за все, запроваджені знижки* на противірусні препарати. Причин цього декілька. По-перше, в Україні досі напружена епідеміологічна ситуація. А по-друге, взимку люди хворіють частіше, бо мало рухаються та вживають менше вітамінів. Окрім противірусних препаратів, аптеки знижують ціни на товари для малюків – дитяче харчування, підгузки й вологі серветки, а також креми від попрілостей. Також можна зі знижками придбати косметичні засоби на подарунки до свят. Зверніться до провізора, щоб дізнатись про весь акційний асортимент.

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Кількість акційного товару обмежено, тому працює сервіс попереднього замовлення через аптечну довідку 5900. Оберіть послугу "зробити замовлення" в голосовому меню, продиктуйте оператору назви потрібних товарів та вкажіть адресу аптеки. Замовлення точно дочекається вас в обраній точці продажу.

Окрім акції, аптеки під брендами "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодія" й "Аптека Копійка" пропонують участь у програмі лояльності "Лайк", яка дозволяє економити кожного разу, коли купуєте ліки. Зареєструйтесь у програмі лояльності за номером телефону в аптеці або завантажте мобільний додаток "Лайк" і накопичуйте бонуси на наступні покупки.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.