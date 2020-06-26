Зануссі: поляки визнають свою провину перед українцями і євреями

Польська нація визнає свою провину перед українським і єврейським народами за події часів Другої світової війни.

Про це повідомив польський режисер Кшиштоф Зануссі в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Він запевнив, що їх нація дійсно визнає свою провину перед євреями і сусідніми народами.

"Мені здається, що ніщо інше не очищає в такій мірі свідомість людей, як визнання провини. Ми цю провину визнаємо. І не тільки в ставленні до єврейської частини нашого населення, але також по відношенню до наших сусідів, серед яких були також і українці", – заявив він.

Також він згадав про скандальну статтю президента Росії Володимира Путіна про Другу світову Війну. На думку Зануссі, якщо він займається переписуванням історії, то в РФ щось не гаразд.

"Стаття Путіна нас чим налякала? Налякала тим, що якщо президент такої супердержави займається таким дивним видом історії, значить, щось там не гаразд у країні. Інакше такої ініціативи я б не чекав. Якщо в такий момент хтось починає переписувати історію, це для мене залишає враження, що щось не добре з країною, якщо її президент займається такими речами", – додав Зануссі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в статті Путіна про Другу світову війну знайшли неприкриту загрозу Європі.