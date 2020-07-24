Занепад, руїни і депресія: журналіст показав, на що перетворився один із промислових центрів Донбасу

Колись центр скляної промисловості, кольорової металургії та чорної металургії місто Костянтинівка перетворився в суцільну зруйновану промзону "завдяки" діяльності місцевих еліт.

Про те, що зараз є Костянтинівка розповів у проєкті "Східний варіант" журналіст Денис Казанський. Тепер на місці заводів-гігантів залишилися лише руїни і пустирі.

Велика частина заводів Костянтинівки будувалася за часів СРСР і була заточена під потреби соціалістичної економіки. Тому після розпаду Союзу багато хто з них просто не зміг існувати.

Наприклад, така доля спіткала завод "Автоскло", який працював на потреби оборонної промисловості, а колись навіть виготовляв скло для кремлівських зірок.

Але навіть ті підприємства, які морально застаріли і не могли працювати в умовах ринкової економіки, представляли собою великі промислові комплекси з цехами, під'їзними шляхами і необхідною інфраструктурою. Ці виробничі майданчики можна було зберегти і залучити на них нових інвесторів.

Проте все, що можна, тут знищили і розікрали. Деякі заводи Костянтинівки сьогодні можна побачити тільки на старих фотографіях.

Усі ці руїни – це не наслідки війни, вони утворилися не через бомбардування й обстріли. Це наслідки господарської діяльності, зокрема тих місцевих еліт, які довгий час вважалися політиками, що виражають інтереси цього регіону.

Наприклад, за словами журналіста, металургійний завод збанкрутували фірми, пов'язані з братами Клюєвими, після чого підприємство було порізано на металобрухт і фактично перестало існувати.

Зараз складно повірити, що колись тут стояли цехи, доменні печі, гуркотіли механізми, плавився метал. Тепер зруйновану промзону захоплює природа.

Після того, як закрилися тутешні підприємства, зникли тисячі робочих місць, і тисячі людей були змушені виїхати з міста в пошуках кращого життя. Тому виглядає Костянтинівка депресивно.

На думку Казанського, місту необхідна спеціальна програма з залучення інвесторів на виробничі майданчики, які залишилися безхазяйними.

Ці руїни – це не наслідки війни (Скриншот Youtube)

Костянтинівка перетворилася на суцільну зруйновану промзону (Скриншот Youtube)

Костянтинівка перетворилася на суцільну зруйновану промзону (Скриншот Youtube)

Все, що можна, тут знищили і розікрали (Скриншот Youtube)

Тисячі людей були змушені виїхати з міста в пошуках кращого життя (Скриншот Youtube)

Костянтинівка перетворилася в суцільну зруйновану промзону (Скриншот Youtube)

Металургійний завод збанкрутували фірми, пов'язані з братами Клюєвими (Скриншот Youtube)

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Денис Казанський розповів, що на Донбасі дуже високий відсоток людей, які не люблять Україну. І в Костянтинівці ці настрої не змінилися навіть після того, як у місті розвісили патріотичні білборди і відключили російське телебачення. Місто було і залишається дуже радянським.