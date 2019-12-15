Головна Новини
15 грудня • оновлено в 13:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Занедбані будинки, морок і 95 квартал: як виглядає рідне місто Зеленського. Фото

Читати матеріал російською

Український блогер і журналіст Денис Казанський показав фотографії вулиць Кривого Рогу, який є рідним містом президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook. При цьому блогер зазначив, що "рідне місто може багато розповісти про людину".

Кривий Ріг

Кривий Ріг

deniskazansky.com.ua

Новини
"Закрити всю шваль": виключений нардеп злив скандальну розмову "слуг-рішал" із поліцією в Кривому Розі

"Мені Кривий Ріг теж добре знайомий. Було це вже майже 15 років тому, але з тих пір там мало що змінилося. Кривий Ріг справді справляє похмуре враження. Але цей нуар надає йому особливого шарму", – зазначає журналіст.

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

При тому він підкреслює, що розташовані в межах міста об'єкти важкої промисловості "створюють свою атмосферу" Казанський запевняє, що Кривий Ріг є одним з найбільш незвичайних українських міст з величезними перспективами промислового туризму.

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу

Вулиці Кривого Рогу

deniskazansky.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах напередодні візиту Зеленського

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
6
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Думаю, во всех украинских городах такие же трущобы. Просто грошей нема. Русофобия хорошо продаётся, только платят за неё сами русофобы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги