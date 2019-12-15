Занедбані будинки, морок і 95 квартал: як виглядає рідне місто Зеленського. Фото

Український блогер і журналіст Денис Казанський показав фотографії вулиць Кривого Рогу, який є рідним містом президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook. При цьому блогер зазначив, що "рідне місто може багато розповісти про людину".

Кривий Ріг deniskazansky.com.ua

"Мені Кривий Ріг теж добре знайомий. Було це вже майже 15 років тому, але з тих пір там мало що змінилося. Кривий Ріг справді справляє похмуре враження. Але цей нуар надає йому особливого шарму", – зазначає журналіст.

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

При тому він підкреслює, що розташовані в межах міста об'єкти важкої промисловості "створюють свою атмосферу" Казанський запевняє, що Кривий Ріг є одним з найбільш незвичайних українських міст з величезними перспективами промислового туризму.

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Вулиці Кривого Рогу deniskazansky.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах напередодні візиту Зеленського

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