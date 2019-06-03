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"Зам'яти вийде!" Зеленський відреагував на смерть хлопчика, убитого поліцейськими

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили 5-річну дитину, будуть покарані за всією суворістю закону.

Про це він написав у Facebook, заявивши, що ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, повинні щохвилини пам'ятати про свою відповідальність.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звичайно, ніщо в світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, щоб винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія повинна стати уроком", – написав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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