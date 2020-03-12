Заморозки й снігопади в травні! Метеорологиня озвучила аномальний прогноз по Україні

Погода навесні 2020 року значною мірою залежить від Арктичного циклону, тому в Україні слід очікувати на похолодання, аж до заморозків та снігопадів у травні.

Про це розповіла географиня-метеорологиня Віра Балабух в інтерв’ю УНІАН. За її словами, якщо руйнування арктичного вихору відбуватиметься поступово, можливі короткочасні похолодання.

"А різке руйнування вихору може зумовити більш інтенсивне і тривале вторгнення арктичного повітря. Тому заморозки та снігопади ймовірні не лише у березні-квітні, а навіть у травні", – підкреслила Балабух.

В Україні слід очікувати на заморозки pixabay.com

Вона додала, що минулий січень виявився найтеплішим на планеті за весь період інструментальних спостережень за погодою. Причина аномально теплої зими – інтенсивна циклонічна діяльність на півночі Атлантики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав аномальний прогноз на літо 2020 року в Україні.

Раніше стало відомо, що середня місячна температура у березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич запевнив, що аномальне весняне тепло піде на спад, вже 15 березня опустившись до звичної для цієї дати температури.

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