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9 жовтня • оновлено в 18:55
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Заморозки і скажений вітер: на Україну насувається зимова буря

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У середу, 9 жовтня, на деяких територіях очікуються заморозки, на більшій частині території країни все ж потеплішає.

Так, у західних і Житомирській, вдень і в більшості північних областей місцями йтиме невеликий дощ; на решті території — без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях де-не-де пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях +1... +6°, на решті територій заморозки 0... -4°. Температура вдень +8... +13°; на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині +14.... +19°.

У Києві вночі без опадів, вдень подекуди дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3... +5°, удень +10... +12°.

Заморозки і скажений вітер: на Україну насувається зимова буря

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну чекає холодна погода до середи, 9 жовтня, після чого настане потепління, у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20°.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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ефимов владимир
ефимов владимир
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения. Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат
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70rus xxx
70rus xxx
7-12 м.с,это бешенный ветер?Хотя да,для соломенных крыш и гнилых опор,это угроза.
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