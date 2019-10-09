Заморозки і скажений вітер: на Україну насувається зимова буря

У середу, 9 жовтня, на деяких територіях очікуються заморозки, на більшій частині території країни все ж потеплішає.

Так, у західних і Житомирській, вдень і в більшості північних областей місцями йтиме невеликий дощ; на решті території — без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях де-не-де пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні Ілюстрація

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях +1... +6°, на решті територій заморозки 0... -4°. Температура вдень +8... +13°; на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині +14.... +19°.

У Києві вночі без опадів, вдень подекуди дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3... +5°, удень +10... +12°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну чекає холодна погода до середи, 9 жовтня, після чого настане потепління, у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20°.

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