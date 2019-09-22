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22 вересня • оновлено в 12:00
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Заморозки і шквали: синоптики попередили про наближення бурі в Україні

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У неділю, 22 вересня, в Україні очікується буря і заморозки в деяких регіонах.

Про погіршення погодних умов попередили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що по всій Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

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Синоптики попередили про бурю в Україні

Синоптики попередили про бурю в Україні

khersonline.net

Вночі 22 вересня в Карпатах і на Луганщині очікуються заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпеки). 23 вересня така погода очікується і на півночі Лівобережжя (І рівень небезпеки).

22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки). Аналогічна ситуація і в самому Києві.

На Україну насувається буря

На Україну насувається буря

Скріншот

Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що 22 вересня в Україні буде мінлива погода – 12-23°, в деяких регіонах очікується дощ.

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Теми
Прогноз погоди Погода в Києві
Місце
Україна
Тег
погода
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