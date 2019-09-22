Заморозки і шквали: синоптики попередили про наближення бурі в Україні

У неділю, 22 вересня, в Україні очікується буря і заморозки в деяких регіонах.
Про погіршення погодних умов попередили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що по всій Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки).
Синоптики попередили про бурю в Україні
khersonline.net
Вночі 22 вересня в Карпатах і на Луганщині очікуються заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпеки). 23 вересня така погода очікується і на півночі Лівобережжя (І рівень небезпеки).
22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки). Аналогічна ситуація і в самому Києві.
На Україну насувається буря
Скріншот
Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що 22 вересня в Україні буде мінлива погода – 12-23°, в деяких регіонах очікується дощ.
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