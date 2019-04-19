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Заморозки і грози: синоптики уточнили прогноз на вихідні по Україні

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У вихідні дні, 20-21 квітня, в Україні прогнозується прохолодна погода, в деяких регіонах — нічні заморозки до -5 градусів.

Згідно з даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт принесе дощі з грозами у західні області.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Заморозки і грози: синоптики уточнили прогноз на вихідні по Україні
Заморозки і грози: синоптики уточнили прогноз на вихідні по Україні

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, східних, більшості західних, Сумської, Житомирської та Дніпропетровській областях заморозки у повітрі 0-3; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

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У Києві опади не очікуються. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; вдень 11-16° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, температура повітря буде поступово підвищуватися, з 22 квітня в Україні потеплішає до +22 градусів.

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