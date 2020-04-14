У середу, 15 квітня, погода в Україні буде холодною та із заморозками, але без опадів у більшості регіонів.

Крім того, по всій країні очікується штормовий вітер, написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. У зв'язку з цим вона закликала людей залишатися вдома та не відчиняти вікна (через пожежі в Чорнобильській зоні).

"Завтра, 15 квітня, усюди в Україні напрямок вітру – з північного заходу, ще й із поривами до штормових значень. Атмосферний холодний фронт, який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зміститься на схід. Тому опади ще побудуть найближчої ночі в східних областях, на півдні, в Дніпрі та районах. А вже завтра вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі", – написала Діденко.

Погода в Україні blackseatv

Що стосується температури повітря, то вона, за словами синоптикині, буде низькою. Так, у західних, північних і більшості центральних областей України навіть очікуються заморозки від 0 до 5 градусів. На півдні та сході вночі буде не більш як 1...+5.

Однак вже вдень в Україні знову почне теплішати: стовпчики термометрів піднімуться до +7...+13 градусів.

У Києві 15 квітня опади малоймовірні, оскільки фронт вже буде далеко. Найближчої ночі в столиці також будуть заморозки (1-3 градуси), але вдень в середу знову потеплішає до +8...+10. Що стосується вітру, то він буде північно-західним.

Діденко зазначила, що перепади температур в Україні пов'язані з тим, що її територію зараз перетинає атмосферний фронт. Саме тому перед ним фіксується +15...+19, а позаду нього +3...+6.

Така тенденція збережеться до кінця тижня. Так, 16-17 квітня в Україні знову потеплішає, але буде сильний північно-західний вітер. А 18 квітня і на Великдень знову повернеться похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла та сонячна погода без опадів.

Також раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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