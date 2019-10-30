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30 жовтня • оновлено в 05:43
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Заморозки і дощі: синоптики уточнили прогноз щодо похолодання в Україні

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У середу, 30 жовтня, в Україну з півночі Європи продовжить надходити холодне і в основному сухе повітря.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні 4-9° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті, у південній частині і Донецькій області 9-13°.

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Місцями перший сніг: прогноз погоди в Україні на 30 жовтня від ObozTV

Заморозки в Україні

Заморозки в Україні

Ілюстрація

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Заморозки і дощі: синоптики уточнили прогноз щодо похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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