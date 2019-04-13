Заморозки, грози і туман: на Україну насувається погіршення погоди

В Україні в суботу, 13 квітня, очікується як помірно-тепла, але дощова погода, так і досить прохолодна і суха в окремих регіонах.
У південних і східних регіонах, а також у Дніпропетровській та Полтавській областях прогнозується невеликий, місцями помірний дощ, подекуди – грозою, вночі і вранці місцями туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, повідомляє Укргідрометцентр.
На решті території без істотних опадів, температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.
Погода в Україні
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві 13 квітня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що вихідні, 13 і 14 квітня, в Україні будуть переважно холодними, тільки на сході та півдні повітря буде тепліше.
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