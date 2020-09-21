Заморозки до 5 градусів і без опадів: синоптики дали прогноз по Україні на вівторок

Юрій Сергієнко Суспільство 21:02, 21.09.2020 Оновлено: 21:04, 21.09.2020

Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде сухою, малохмарною. Вдень очікується тепло, але вночі можливі заморозки.

Вітер в цілому по країні буде південним, 3-8 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Температура повітря вночі прогріється всього до 3-8 тепла, в східних областях на поверхні грунту очікуються заморозки від 0 до -5.

Вдень синоптики прогнозують 21-26 градусів тепла, на узбережжі морів прохолодніше – від +10 до +15.

У Києві 22 вересня опадів не очікується, вітер буде також південним 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 6 до 8 тепла, вдень +23+25.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, до неділі, 27 вересня, синоптики спрогнозували дощі в Україні.

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