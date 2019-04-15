Заморозить і заллє: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

У понеділок, 15 квітня, північно-західна частина України залишиться у досить холодної і сухій повітряній масі, у решті регіонів буде трохи тепліше.

У західних областях – без опадів; вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла; в Карпатах вночі сильні заморозки в повітрі 1-6°, температура вдень близько 0°, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних і Черкаській областях без істотних опадів, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5° (у Вінницькій, Житомирській та Київській областях сильні заморозки в повітрі 0-3°), температура вдень 7-12° тепла .

На решті території дощі, в Криму та Приазов'ї місцями значні дощі; температура вночі 3-8° тепла, в Приазов'ї місцями 9-11°, вдень 10-15°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних і північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві – без істотних опадів, вночі сильні заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами у окремих областях. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи, 17 квітня.

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