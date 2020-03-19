Головна Новини
19 березня • оновлено в 16:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
Економіст Всі статті автора

Замість захисних костюмів - старі радянські халати: так виглядають лікарі майже по всій Україні

3.6т

І таке майже по всій Україні.

"Так виглядають лікарі Коломийської районної лікарні в очікуванні коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Замість захисних костюмів - старі радянські халати. Замість респіраторів - марлеві пов'язки. Замість медичних окулярів - окуляри для будівельних робіт.

Замість захисних костюмів - старі радянські халати: так виглядають лікарі майже по всій Україні

Директор Коломийської лікарні Володимир Кифорук розповів Teza, що сьогодні у них перебуває понад 50 пацієнтів з симптомами ГРВІ. Але дізнатися чи є в них коронавірус не можливо, тому що в лікарні немає навіть експрес-тестів на вірус. І коли будуть - не відомо.

Коломия - районний центр Івано-Франківської області. Чимало мешканців області працюють на заробітках в Італії і нещодавно повернулися додому. В сусідній Чернівецькій області вже десять випадків захворювання на коронавірус. В Івано-Франківській - дев'ять людей з підозрами на це захворювання. Хоча, медики припускають, що якби проводилась якісна діагностика, реальна цифра хворих могла бути більшою."

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир Компанієць Володимир Компанієць
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Володимира Компанійця
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
29
3
Смішно
1
Цікаво
28
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
даже халаты у них радянськи, а вы мне не верили, что Украина - это совок...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги